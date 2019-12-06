В Украине подешевели импортные огурцы

Отпускные цены на импортные огурцы в Украине за неделю снизились на 10%. Эксперты связывают снижение цен с увеличением поставок тепличного огурца из Турции.

Отпускные цены на импортные огурцы в Украине за неделю снизились на 10%, сообщает пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

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"За неделю импортный огурец в Украине подешевел в среднем на 10%. Сегодня эта продукция на украинском рынке предлагается крупным оптом от 25 до 30 грн/кг в зависимости от качества. Для сравнения, неделей ранее поставщики готовы были отгружать импортный огурец не дешевле 28 грн/кг", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, снижению цен способствовало дальнейшее увеличение поставок тепличного огурца из Турции. Кроме того, из-за похолодания сократилось количество заявок от компаний, ориентированных на мелкооптовые продажи на открытых продовольственных рынках.

По данным экспертов, сегодня импортный огурец в Украине стоит в среднем на 17% дешевле, чем в начале декабря прошлого года.

"В аналогичный период 2018 года цены на эту продукцию на украинском рынке стартовали от 32 грн/кг", - отмечается в сообщении.

Отраслевые эксперты не исключают возможность дальнейшего ценового снижения в данном сегменте, поскольку на складах компаний уже скопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой ухудшается.

Как сообщал УНИАН, за предыдущий маркетинговый год (МГ, август 2018 - июль 2019) Украина увеличила импорт овощей в два раза по сравнению с 2017/2018 МГ - до 264,1 тыс. тонн.