Нужен четкий механизм компенсации фермерам ставок по земельным кредитам – экс-глава Минагро Мартынюк

Закон о запуске рынка земли был принят Радой в первом чтении 13 ноября.

Верховная Рада при принятии закона о введении рынка земли должна четко прописать механизм компенсации фермерам ставок по кредитам на ее покупку, считает бывший исполняющий обязанности министра агрополитики Максим Мартынюк.

Он пояснил, что кредиты на покупку земли, как правило, выдаются на срок около 30 лет. В то же время украинское законодательство пока не дает никаких гарантий того, что финансовая поддержка фермеров, которые возьмут кредиты на приобретение земли, будет сохранена хотя бы в среднесрочной перспективе. «Например, в этом году эта схема будет работать, потому что есть соответствующая строчка в бюджете. А в следующем она будет? Где гарантии того, что эта поддержка сохранится в течение всего срока действия кредита? Нет таких гарантий», - сказал он в эфире «Радио НВ»

По мнению Мартынюка, такую гарантию можно было бы прописать в Бюджетном кодексе – не менее определенной суммы или процента ВВП направлять для компенсации процентных ставок по кредитам, взятым на покупку земли.

Пока что правительство планирует компенсировать процентные ставки по кредитам на землю за счет средств, которые предусмотрены в бюджете на 2020 год на государственные программы поддержки сельского хозяйства – 4 млрд. гривен. Однако Мартынюк напомнил, что в этом году на господдержку было выделено гораздо больше средств – 6,3 млрд, и деньги предназначались сразу на несколько программ – на поддержку садоводства, животноводства, на закупку фермерами отечественной техники. Но новое правительство остановило финансирование программ, и из запланированных 6,3 млрд. гривен будет выделено только 4 млрд. гривен.

Поэтому, по мнению Мартынюка, запланированных на 2020 год 4 млрд. гривен господдержки явно недостаточно, чтобы за счет этих денег еще и компенсировать процентные ставки по кредитам на покупку земли. «Только продажа отечественной техники из этих 4 млрд. гривен выберет 1 млрд. гривен. Еще 300-400 млн. гривен пойдет на садоводство. И мы еще думаем, что из этих денег будем компенсировать какие-то кредиты?», - считает он.

Кроме того, непонятно,какой орган будет распорядителем средств, выделенных на компенсацию процентных ставок. По словам Максима Мартынюка, необходимость создания такого финансового учреждения лежит на поверхности, но пока правительство об этом ничего не говорит.

Напомним, что в первом чтении закон о запуске рынка земли был принят Верховной Радой 13 ноября. Ко второму чтению в законопроект было подано более 2 тыс. правок.