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Земельная реформа привлечет внутренние инвестиции в аграрный сектор - Минэкономики

15:59, 19 ноября 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

Земельная реформа, которая предполагает свободный рынок земли в Украине, позволит привлечь не только внешние, то также и большой резерв внутренних инвестиций в аграрный сектор.

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Об этом на "Украинском форуме агробизнеса" заявил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Есть достаточно большой резерв внутренних инвестиций, который ограничен тем, что нельзя с уверенностью на много лет начать свое дело в сельском хозяйстве… Эта свобода - распоряжаться своими участками - увеличит желание и возможности инвестировать в аграрный сектор. Как компаний, которые предоставляют технологии финансирования, так и тех, кто выращивает (агропродукцию - УНИАН)", - сказал он.

По словам замминистра, приоритетные направления - те, где государственная поддержка уже дала старт развитию, но еще не позволила совершить "квантовый скачок".

"Когда мы говорим о привлечении инвестиций в агробизнес, то имеем в виду прежде всего те направления, где в текущих условиях максимум уже достигнут. Орошение земель, долгосрочное инвестирование в животноводство, а также садоводство", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По данным Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

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Теги: #рынок земли#инвестиции в Украину#рынок земли в Украине