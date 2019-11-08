Украина не сможет договориться об экспорте свинины в Китай до конца года: названы причины

По словам торгпреда, Украина работает над большой программой экспортных поставок агропродукции в Китай.

Украина не сможет договориться об экспорте свинины в Китай до конца этого года из-за сложностей с подписанием ветеринарного сертификата.

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Об этом сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на брифинге после конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Это сложно с точки зрения эпидемиологических и процедурных вопросов. Я не думаю, что до конца текущего года мы сможем завершить это все, хотя ведем активную работу по всем группам товаров, экспорт которых в Китай зависит от обоюдного подписания сертификатов", - сказал он.

Также Качка сообщил, что 26-27 ноября украинская делегация будет в Пекине, где надеется подписать несколько соглашений об экспорте агропродукции в Китай.

"У нас есть большая программа открытия поставок товаров, требующих взаимного признания сертификатов, и на растительную, и на животноводческую продукцию", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по информации Ассоциации животноводов Украины, Китай заинтересован в импорте украинской свинины, однако для начала поставок страны должны подписать ветсертификат.

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила экспорт свинины на 9% - до 3,55 млн долл.

По данным Ассоциации свиноводов Украины, производство свинины в Украине по итогам 2019 года может сократиться на 1,8% по сравнению с предыдущим годом и составить 9 тыс. тонн из-за распространения опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС).