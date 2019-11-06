Украина экспортировала 20 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 11,8 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 5 ноября экспортировали 20 миллионов тонн зерновых - на 5,5 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, экспортировано 11,8 миллиона тонн пшеницы (в том числе продовольственной – почти 9 миллионов тонн, фуражной – 2,9 миллиона тонн), ячменя – 3,2 миллиона тонн, кукурузы – 4,6 миллиона тонн.

При этом за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 8 миллионов тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 4,7 миллиона тонн, фуражной – 3,2 миллиона тонн), ячменя – 2,8 миллиона тонн, кукурузы – 3,2 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.