Госбюджет-2020: сколько получат аграрии и куда пойдут деньги

Кабмин хочет направить всю сумму, предусмотренную в проекте госбюджета-2020 на поддержку АПК, на удешевление кредитов после открытия рынка земли.

Кабинет министров планирует направить все 4,4 млрд грн, предусмотренные на поддержку агропромышленного комплекса в проекте государственного бюджета на 2020 год, на удешевление кредитных ставок фермерам, которые после открытия рынка земли захотят купить участки.

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Об этом во время представления проекта Госбюджета-2020 в парламенте заявила министр финансов Оксана Маркарова.

«Проводя земельную реформу, мы с вами должны сделать главное – защитить собственников паев, защитить небольших фермеров и людей, которые работают на земле и хотят купить землю. Потому мы должны им дать долгий и дешевый ресурс. Потому эти 4,4 миллиарда сейчас записаны на программу удешевления кредитов. Это будет сделано в двух формах. Форма номер один – непосредственно дотирование ставки. Форма номер два – создание фонда, в который будут вносить средства, в том числе и наши международные партнеры, чтобы гарантировать часть кредита, чтобы банки выдавали кредиты с большей готовностью», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска рынка земли сельхозназначения ее смогут купить только украинцы или украинские компании. Кабмин планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

До этого глава государства поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук 19 сентября заявил, что Кабмин предлагает открыть рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Среди прочего, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто сейчас ее арендует.

До этого времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

19 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.