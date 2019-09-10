Украинские аграрии уже намолотили почти 40 миллионов тонн зерна

Аграрии 15 областей Украины начали уборку кукурузы.

Украинские аграрии по состоянию на 9 сентября собрали 39,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу; гречихи – 29 тыс. тонн с площади 46 тыс. га, или 32% к прогнозу; проса – 110 тыс. тонн с площади 58 тыс. га, или 64% к прогнозу; подсолнечника – 2,5 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 21% к прогнозу.

Кроме того, аграрии из 15 областей Украины приступили к уборке кукурузы: уже намолочено 281 тыс. тонн зерна с площади 46 тыс. га, или 1% к прогнозу.

В пресс-службе отметили, что больше всего зерна аграрии намолотили в Одесской и Запорожской областях – по 3,1 млн тонн, Харьковской – 2,9 млн тонн, Днепропетровской – 2,7 млн тонн, Николаевской – 2,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн.

29 августа Верховная Рада назначила членов Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. При этом Министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое возглавил Тимофей Милованов.