Украина будет продавать мясо птицы в Японию

Компетентные органы государств также обсудили импортные требования к здоровью животных для ввоза мяса птицы из Украины в Японию.

Украина и Япония согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта украинского мяса птицы, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины в Японию", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компетентные органы государств также обсудили импортные требования к здоровью животных для ввоза мяса птицы из Украины в Японию.

Как сообщал УНИАН, японская миссия по оценке системы государственного контроля при экспорте мяса птицы и продуктов из него работала в Украине с 16 по 23 июля 2018 года.