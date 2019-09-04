Глава Минэкономики раскрыл подробности запуска рынка земли

По его словам, проведение земельной реформы позволит фермерам и крупным агрокомпаниям реализовывать себя на рынке в одинаковых условиях.

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскрыл детали относительно полноценного запуска рынка земли, объяснил, почему решили объединить два министерства и при каких условиях могут повысить зарплаты педагогам дошкольных учреждений.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

По его словам, объединение министерства агрополитики с министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства позволит запустить рынок земли, а также переформатировать развитие отраслей: от министерства области в министерство политики области.

"Мы должны создать условия, при которых экономика будет развиваться, в том числе и с аграриями. Потому что они одни из самых быстро растущих отраслей, которые ведут за собой экономическое развитие. Если смотреть на вклад аграриев в развитие, то они растут со скоростью свыше 10%. Поэтому они у нас флагман роста. А экономика должна расти, потому - объединение", - пояснил чиновник.

Милованов также прокомментировал критику со стороны противников такого объединения. Он подчеркнул, что для того, чтобы Украина развивалась быстрее, нужно изменить "правила игры". По его словам, должны быть условия, чтобы представители малого бизнеса, в частности фермеры, имея идеи и желание развивать свою деятельность, могли стать на уровне и даже перегнать крупный холдинг.

Комментируя запуск рынка земли, который может заработать в Украине уже летом 2020 года, министр отметил, что это позволит экономике, по меньшей мере, получить дополнительный процент роста ВВП. По его словам, воплощение земельной реформы позволит фермерам и крупным агрокомпаниям реализовывать себя на рынке в одинаковых условиях. То есть, если у представителя малого бизнеса есть желание работать, у него есть соответствующие идеи, но нет финансового капитала, он должен получать возможности, чтобы конкурировать на рынке: купить себе землю, создать фермерское хозяйство.

"Это делается путем определенных институтов, которые будут предоставлять финансирование, и выравнивать правила игры для фермеров и крупных агрохолдингов, организаций", - сказал он.

Милованов отметил, что проект закона требует тщательной подготовки и Украина действительно долго работала над ним. Примером успешного воплощения законопроекта он назвал наших западных соседей, включая Польшу, где состоялась успешная реформа экономики, и граждане страны имеют высокий уровень жизни.

По его словам, запустить рынок земли нужно правильно, но это требует времени. Сейчас все 35 его вариантов готовы. Поскольку над этим законом другие страны работали не один год, поэтому Украина имеет пример и знает, какие могут быть ошибки и как их избежать.

"Были и ошибки, но и победы. Поэтому этот опыт изучен и в Украине есть люди, которые это понимают. Еще одна важная вещь, отмена моратория на принятие закона не то же самое, что полноценный запуск рынка земли. Принять закон можно быстро, а запустить рынок земли нужно правильно, а это займет определенное время", - пояснил чиновник.

Кроме того, в Украине в течение следующих пяти лет ожидается бизнес-активность. То есть, возрастет покупка/продажа товаров и услуг, увеличится количество клиентов и капиталовложений. Вместе с тем министр пообещал одинаковые условия для всех предпринимателей, независимо от их финансового положения.