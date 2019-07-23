В Украине стало меньше агрохолдингов (инфографика)

Количество агрохолдингов в 2018 году сократилось до 85 с 93.

Количество аграрных холдингов в Украине за прошлый год сократилось до 85 компаний против 93 годом ранее, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Согласно сообщению, сократился также земельный банк 15 крупнейших компаний - с 3,3 млн га в 2017 году до 3,2 млн га в 2018 году.

Кроме того, по данным ассоциации, совокупный земельный банк, который обрабатывается агрохолдингами, также уменьшился - с 5,95 млн га в 2017 году до 5,62 млн га в 2018 году.

В пресс-службе добавили, что совокупный показатель EBITDA (объема прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) украинских публичных агрохолдингов за 2018 год сократился на 19% в чистом выражении - до 853,6 млн долл.

"Агрохолдинги остаются, как и раньше, наиболее продуктивным сегментом украинских сельхозпроизводителей, демонстрируя наивысший уровень средней урожайности среди других категорий производителей", - отметили в пресс-службе.

Так, по данным ассоциации, в 2018 году по сравнению с предыдущим украинские агрохолдинги увеличили производство основных масличных культур - подсолнечника, сои и рапса за счет сокращения посевных площадей под отдельными зерновыми, а также за счет высокой урожайности, которая продолжает расти. В то же время, агрохолдинги сократили производство пшеницы и ячменя, но значительно нарастили производство кукурузы.

Как сообщал УНИАН, сто крупнейших государственных предприятий в 2018 году сократили чистую прибыль почти в 1,5 раза - до 25,3 млрд грн.