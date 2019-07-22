Украинские аграрии собрали почти 24 миллиона тонн зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 16,9 миллиона тонн, или 68% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 22 июля намолотили 23,5 миллиона тонн ранних зерновых с площади 6,6 миллиона га.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, озимой пшеницы намолочено 16,9 миллиона тонн с площади 4,5 миллиона га, или 68% к прогнозу, при средней урожайности 37,6 ц/га; ячменя - 6 миллионов тонн с площади 1,8 миллиона га, или 73% к прогнозу, при урожайности 32,5 ц/га; гороха - 549 тысяч тонн с площади 242 тысячи га, или 86% к прогнозу, при урожайности 22,7 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 42 тысячи тонн с площади 16 тысяч га (14%), а овса - 20 тысяч тонн с площади 9 тысяч га (5%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 2,6 миллиона тонн с площади 1,1 миллиона га, или 83% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.