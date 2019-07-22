«Укрлендфарминг» развивает детский спорт на селе - в Полтавской области открыта секция каратэ

К реализованным проектам с юношескими волейбольными командами, по проведению турниров по нескольким видам спорта для разных возрастных категорий, присоединился также и проект по созданию детских спортивных секций.

Группа компаний «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка активно приобщается к развитию и поддержке занятий спортом детьми и юношеством в селах Украины. Помощь в организации досуга детей в селах предоставляется на территории 22 областей, где расположены мощности холдинга. К реализованным проектам с юношескими волейбольными командами, по проведению турниров по нескольким видам спорта для разных возрастных категорий, присоединился также и проект по созданию детских спортивных секций.

В селе Красная Лука Гадячского района Полтавской области по просьбе сельского главы директором предприятия ООО «Агро-край» из группы компаний «Укрлендфарминг» Александром Колодяжным и сотрудником «Агро-Края» и одновременно тренером по киокушинкай Анатолием Рукавковым создана детская секция каратэ. Двадцать пять мальчиков и девочек от 6 до 16 лет четыре раза в неделю посещают занятия. Анатолий Рукавков имеет черный пояс по киокушинкай каратэ, за его плечами тридцатилетний тренерский стаж. По словам Анатолия, детская группа у него учится впервые. «Вообще тренерство - это моя жизнь, - поделился он. - Где бы я ни работал, я всегда учу каратэ. Имею среди своих воспитанников 2 чемпиона Европы и несколько чемпионов Украины. Мой основной принцип - передавать знания и делать это бескорыстно и с любовью».

На прошлой неделе 17 детей с тренером Анатолием Рукавковым ездили в город Мариуполь, чтобы получить разряды от Международной организации киокушинкай каратэ. «По решению квалификационной комиссии благодаря уровню своей подготовки наши юные каратэки перескочили 9 кю разряд (оранжевый пояс) и сразу получили 8 кю разряд (синий пояс), - с гордостью отметил директор ООО« Агро-Край »Александр Колодяжный. - на содержание секции и организацию поездки группы в Мариуполь наше предприятие выделило более 80 000 гривен. Мы планируем и в дальнейшем открывать похожи спортивные секции в тех селах, где работаем».

Предприятия агрохолдинга «Укрлендфарминг» в более чем 600 населенных пунктах Украины комплексно заботятся о развитии и воспитании подрастающего поколения. Потребности детей и юношества в социальной работе «Укрлендфарминг» всегда являются одними из приоритетных. Группа компаний уделяет внимание не только состоянию помещений детсадов и школ, делает ремонт, закупает оборудование в классы и вообще заботится о надлежащем уровне материально-технического обеспечения образовательных процессов. Агрохолдинг занимается также и организацией досуговой деятельности детей: занятиями спортом, искусством, проведением экскурсий и тому подобное. Организованный досуг способствует всестороннему развитию личности, дети восстанавливают свои силы, способность к труду, учебе. «Укрлендфарминг» последовательно возрождает традицию спланированного детского досуга.