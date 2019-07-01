Украина увеличила экспорт агропродукции почти на четверть

При этом импорт сельскохозяйственной продукции в январе-мае составил 2,5 миллиарда долларов.

Экспорт продукции украинского агропромышленного комплекса в январе-мае текущего года увеличился на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,97 миллиарда долларов, сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на странице в Facebook.

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"За первые пять месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, экспорт увеличился на 1,58 миллиарда долларов (или на 21,4%) и составил 8,97 миллиарда долларов", - написала Трофимцева.

Она отметила, что экспорт продукции АПК в отчетном периоде занял 42,9% в структуре общего экспорта из Украины.

По словам Трофимцевой, крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Китай, куда было поставлено продукции на общую сумму 794,9 миллиона долларов, Индия - 740,9 миллиона долларов, Египет - 737,4 миллиона долларов, Турция - 683,7 миллиона долларов и Нидерланды - 640,8 млн долл. Кроме того, крупные поставки осуществлялись в Испанию, Италию, Польшу, Беларусь и Германию.

Трофимцева отметила, что главными экспортными позициями за отчетный период являлись: кукуруза, которой было экспортировано на 3 миллиарда долларов; масло подсолнечное, сафлоровое и хлопковое - на 1,9 миллиарда долларов; пшеница и смесь пшеницы и ржи - на 974 миллиона долларов; макуха и другие твердые отходы, полученные во время добывания растительных жиров и масел - на 479,2 миллиона долларов; соя - на 431,9 миллиона долларов; мясо и субпродукты домашней птицы - 255,9 миллиона долларов; макуха и другие отходы соевого масла - 141,2 миллиона долларов; масло соевое - на 111 миллиона долларов; сигары, сигариллы и сигареты с табаком или его заменителем - на 107,7 миллиона долларов; ячмень - на 77,9 миллиона долларов.

Глава ведомства добавила, что импорт сельхозпродукции за пять месяцев текущего года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 миллиарда долларов - до 24,3 миллиарда долларов. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 миллиарда долларов, а импорт - 5,5 миллиарда долларов.