В августе 2014 года российские власти запретили поставки ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ.

Президент РФ Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго для стран Запада, в том числе Украины, до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, он подписал соответствующий указ.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и "на особых условиях" - на Украину, с 1 января 2016 года.