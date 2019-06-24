В Украине ощутимо подорожали тепличные помидоры

Согласно прогнозу, цены на томаты будут расти до конца месяца.

В Украине резко подорожали тепличные помидоры. Отечественные томаты продают оптом по 33-35 гривень за килограмм, а импортные розовые - по 45-55 гривень.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"А в прошлом году в аналогичный период за помидоры просили 13-15 гривень за килограмм. Цены выросли из-за погодных условий в начале июня. Дожди с градом уничтожили много теплиц на Закарпатье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для компенсации дефицита продукции, помидоры завозят из Польши.

По мнению специалистов, цены будут расти до конца июня, пока томаты не начнут массово собирать на открытом грунте.

Как сообщал УНИАН, в Украине резко упали цены на ранний лук.