Выходные весной 2019 в Украине: когда и сколько отдыхаем (календарь)

Украинцы смогут отдохнуть с 27 апреля до 1 мая целых пять дней подряд.

В Украине этой весной будет три выходных подряд в марте по случаю Международного женского дня и пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и Дня труда (1 мая).

Выходные в марте

Календарь на март 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).

8 марта — Международный женский день, остальные дни - субботы и воскресенья.

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Выходные в апреле

Календарь на апрель 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 20;

- выходные в апреле – 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30)

У украинцев будет целых пять выходных подряд благодаря Пасхе (приходится на 28 апреля). Так, на этот праздник мы будем отдыхать с 27 апреля по 1 мая:

- 27 апреля – суббота, выходной;

- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

- 30 апреля – вторник – выходной, который придется отработать в субботу, 11 мая;

- 1 мая – День труда, выходной.

Выходные в мае

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26)

Кроме 1 мая – Дня труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.