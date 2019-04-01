"Укрлендфарминг" Бахматюка инвестирует в развитие культуры на селе более 400 тысяч гривень

"Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший по объему земельного банка аграрный холдинг Украины, инвестирует более 400 тыс. гривен в развитие культуры на селе в Херсонской, Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Группа компаний "Укрлендфарминг" как социально ответственное предприятие много лет активно занимается вопросом поддержки и развития культуры на территории тех 600 сельских советов и ОТГ, где присутствуют ее подразделения. Восстановление сельских клубов - одно из направлений такой помощи. Например, "ЮТС-Агропродукт", предприятие группы компаний, присоединилось к реконструкции клуба в поселке Дорожное Бериславского района Херсонской области. Общая смета строительных работ по восстановлению составила 9,4 млн гривен.

"Уровень жизни в стране начинается с уровня жизни на селе. Сельские жители составляют наибольшую долю трудовых мигрантов, потому что хотят лучшей жизни. И если мы хотим остановить трудовую миграцию, то нам нужно развивать украинское село, - уверен председатель совета поселка Дорожное Виктор Судьба. - В городах есть развлекательные центры, молодежь имеет доступ к творческим и музыкальным кружкам. Очагом культуры в селе есть клуб, и именно здесь происходят основные культурные события. "Укрлендфарминг" помогает нам восстанавливать работу клуба и расширять его возможности - теперь здесь будут также спортивная и детская игровая площадки ".

Директор предприятия "ЮТС-Агропродукт" Владимир Яровой отметил: "Существует четкая тенденция - чем больше развито село, тем больше людей остаются в нем жить и работать. Нам как агропредприятию, которое заботится о благосостоянии жителей сел, приятно осознавать, что мы приобщаемся к восстановлению клуба как центра культурной жизни в селе". В целом "Укрлендфарминг" реализует подобные проекты по поддержке сельских домов по всей Украине - это и восстановление помещений, и закупка сценических костюмов для творческих коллективов и отопительного оборудования, ремонт сельских библиотек и т.д.

Группа компаний «Укрлендфарминг» - один из крупнейших европейских производителей сельскохозяйственной продукции, неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и один из лучших работодателей Украины. На 400 предприятиях Укрлендфарминг в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тыс. человек. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.