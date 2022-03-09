Часть животных забрал к себе домой собственник зоопарка.

В экопарке "Фельдман парк" из-за постоянных обстрелов умерло два кенгуру. Животные живут в плохих условиях, из-за обстрелов российскими военными их не могут безопасно кормить.

Собственник зоопарка и народный депутат Александр Фельдман рассказал, что зоопарк находится на линии огня и военные РФ его постоянно обстреливают. Попытки покормить животных опасны для жизни. Во время кормежки уже умерло двое сотрудников зоопарка. Гибнут и сами животные. 9 марта под обстрелами погибли два кенгуру.

"Наш Экопарк снова обстреляли. Снаряды прилетели в район экспозиционного комплекса "Австралия". Увы, без жертв среди животных не обходится, те, кто не пострадал - очень напуганы, кроме того, их не слишком часто, к сожалению, удается покормить, к ним сейчас очень тяжело добраться, да и еды не хватает. Мы делаем все, чтобы эвакуировать в безопасные места максимальное их количество", - сказал он.

Александр Фельдан забрал часть животных к себе домой, но многие ещё остаются в опасности. Некоторые животные, в частности волки, убежали.

"Мой дом превратился в ковчег Ноя, я сам - немного стал Мазаем. В каждой комнате, в каждом углу кто-то живет. В бассейне живут марабу, черепахи. На кровати, под кроватью кто-то есть. Я сплю рядом с обезьянами, у меня в ногах стоят четыре ящика с животными", - рассказывает он.

На данный момент в экопарке ищут грузовую машину для доставки сена лошадям.

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