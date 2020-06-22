В Одессе рассказали о масштабе разлива нефтепродуктов с затонувшего танкера "Делфи"

Пляж «Дельфин», возле которого находится танкер, закрыт для посещения.

Площадь разлива нефтепродуктов с танкера «Делфи» (Delfi), потерпевшего крушение на одесском пляже в 2019 году, составила 400 кв. м.

Об этом журналистам сообщила и. о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Валентина Дацюк.

Отмечается, что утечка нефтепродуктов произошла в воскресенье, 21 июня.

«Ориентировочно разлив пятна нефтепродуктов – до 400 кв. м. К счастью, оно не вышло за пределы траверсов пляжа, который ограничен для купания. С помощью сорбента ситуация до 14:30 была локализована. Сегодня, согласно визуальному осмотру, ситуация нормальная», - отметила чиновница.

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По ее словам, ухудшение ситуации с танкером, было прогнозируемым.

Дацюк пояснила, что ухудшение связано с повышением температуры воздуха и морской воды. Поэтому после крушения судна превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде не фиксировалось (за исключением непосредственно дня аварии) до текущего июня.

Как отметила эколог, зная о возможном ухудшении ситуации, власти настаивали на том, чтобы «Делфи» убрали с побережья до конца марта 2020 года.

«К сожалению, этого не произошло... И с начала июня фиксировались факты превышения допустимой концентрации в 2 раза, в 3,5 раза. За вчера информации пока нет», - сообщила Дацюк.

По ее данным, собственник пока не отказался от обещания убрать судно с побережья до 25 июня. Сейчас разработан соответствующий план мероприятий, который находится на согласовании в Администрации морских портов Украины. После согласования будет разработан график подъема судна.

Глава департамента подчеркнула, что пляж закрыт для посещения - его нельзя посещать и купаться на данном участке побережья.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов, и сказал, что пляж «Дельфин», скорее всего, будет закрыт. Тогда вытекшее топливо оперативно убрали.

16 июня председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня.

21 июня зафиксирована утечка нефтепродуктов с аварийного танкера.

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