От посетителей "досталось" даже цветущей сакуре.

В Ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова посетители повредили редкие растения.

Об этом рассказали работники сада на странице в Facebook.

Читайте такжеТюльпаны, ирисы и айва: в Одесском ботсаду распустились яркие цветы (фото)По просьбе людей администрация на два дня - 15 и 16 мая - открыла для прогулок "старую" территорию сада. Обычно ее используют как научно-учебную базу университета, а также проводят там экскурсии.

"К большому сожалению, первый день прогулок оказался шокирующим, уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптано и выломано множество уникальных растений. Многие посетители категорически не согласны с тем, что это не место для массовых пикников, детских игр на свежем воздухе. И вообще, почему нельзя сорвать "на память" сирени и пионов", - говорится в сообщении.

Из-за последствий такого поведения посетителей работникам ботсада пришлось обратиться за помощью к волонтерам. Они также опубликовали несколько фото поврежденных растений, среди пострадавших и сакура.

"В обычной жизни сакура опадает лепестками. Нашим пришлось цветами и ветками (фото после вчерашних прогулок по саду)", - грустно пошутили работники.

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Автор: Катерина Комолова