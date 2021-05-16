В Ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова посетители повредили редкие растения.
Об этом рассказали работники сада на странице в Facebook.
Читайте такжеТюльпаны, ирисы и айва: в Одесском ботсаду распустились яркие цветы (фото)По просьбе людей администрация на два дня - 15 и 16 мая - открыла для прогулок "старую" территорию сада. Обычно ее используют как научно-учебную базу университета, а также проводят там экскурсии.
"К большому сожалению, первый день прогулок оказался шокирующим, уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптано и выломано множество уникальных растений. Многие посетители категорически не согласны с тем, что это не место для массовых пикников, детских игр на свежем воздухе. И вообще, почему нельзя сорвать "на память" сирени и пионов", - говорится в сообщении.
Из-за последствий такого поведения посетителей работникам ботсада пришлось обратиться за помощью к волонтерам. Они также опубликовали несколько фото поврежденных растений, среди пострадавших и сакура.
"В обычной жизни сакура опадает лепестками. Нашим пришлось цветами и ветками (фото после вчерашних прогулок по саду)", - грустно пошутили работники.
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