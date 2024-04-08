Среди прочего россияне уничтожили около 80% национального природного парка "Святые горы".

С начала полномасштабной войны российские захватчики полностью уничтожили на оккупированных территориях более 60 тыс. гектаров (600 км²) лесов, стоимость которых составляла не менее 14 млрд грн. К таким выводам пришли аналитики независимого антикоррупционного центра NGL.media.

Для понимания масштабов убытков: 600 км² это почти вдвое больше площади Запорожья (331 км²) и ненамного меньше площади Киева (839-847 км²).

Причем леса уничтожали преимущественно там, где их и раньше было не много. Так, до войны леса занимали лишь 11% территории Луганской области и менее 15% территории Харьковщины. Для сравнения, на западной части Украины уровень лесистости составляет 30-50%.

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Отметим также, что 14 млрд грн являются лишь прямыми убытками - стоимостью древесины, которую могли бы получить из этих более 60 тыс гектаров. В этих убытках не учитываются экологические последствия, ликвидация которых может обойтись значительно дороже.

Среди территорий, которые пострадали больше всего - национальный природный парк "Святые горы", который находится в северной части Донецкой области (Краматорский и Бахмутский районы). С начала войны здесь шли активные боевые действия, в результате чего 80% парка было уничтожено.

По мнению аналитиков, часть вырубленного леса была использована россиянами, чтобы построить блиндажи и другие защитные укрепления. Кроме того, часть древесины с оккупированных территорий выставили на продажу.

Вырубка лесов в Украине - последние новости

Напомним, в январе стало известно, что в Одесской области злоумышленники порубили на дрова заповедный лес, из-за чего окружающей среде был нанесен ущерб на 145 млн грн.

В прошлом году сообщалось о другом случае незаконной вырубки лесов в Одесской области: как оказалось, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" уничтожили более сотни деревьев, в частности дубы, клены и акации.

Кроме того, в 2023-м о подозрении сообщили двум экс-чиновникам государственного предприятия "Иршавское лесное хозяйство" на Закарпатье. Расследование показало, что из-за их служебной халатности в 2020-2021 годах имели место массовые незаконные рубки деревьев различных пород на вверенной им территории.

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