Убытки, нанесенные ЧАЭС и зоне отчуждения оккупантами, уже достигли 2 млрд грн.

Убытки, которые российские оккупанты нанесли экологии Украины, превысили 200 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-тура на Чернобыльскую АЭС сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Все те кейсы, которые мы на сегодня зафиксировали, они ежедневно добавляются к нашему мобильному приложению "Эко угроза", которым может пользоваться каждый украинец. На сегодняшний день эта цифра уже превышает 200 млрд грн", - сказал он.

Также он добавил, что не все убытки можно высчитать деньгами, ведь некоторые экосистемы рискуют вообще никогда не восстановиться.

Также он рассказал, что убытки, которые российские оккупанты нанесли Чернобыльской атомной электростанции и зоне отчуждения, достигли 2 млрд грн.

"Общая сумма убытков, которые оккупанты нанесли за период оккупации, уже превысили 2 млрд грн. Но я уверен в том, что та работа, которая ведется персоналом Зоны отчуждения, персоналом атомной станции позволит установить больше фактов повреждений и убытков, которые произошли", - сказал он.

По его словам, как только сумма ущерба будет установлена, она будет добавлена к той сумме, которую планируют взыскать с России.

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в Черном море погибли тысячи дельфинов. У некоторых дельфинов были ожоги от взрывов бомб или мин.

В пределах "Тузловских лиманов" в разных местах песчаной пересыпи также встречаются мертвые дельфины – они погибли в результате использования оккупантами мощных гидролокаторов, которые дезориентируют животных.