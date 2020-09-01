Из-за недостаточного количества осадков снизился и уровень питьевой воды, говорят оккупанты.

Из-за жары уровень крупнейших рек аннексированного Россией Крыма упал до критических отметок.

Об этом говорится в данных на сайте Росгедромет.

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«В последний месяц лета, как и в предыдущие два месяца, в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков, что носили кратковременный, ливневый и локальный характер», – говорится в сообщении российской службы.

В верхних частях бассейна рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Черная наблюдался значительный недобор осадков – 2-13% нормы. В то же время в средних и нижних частях бассейна рек Кача, Бельбек и Салгир – 41-59% нормы.

Россияне говорят, что в бассейнах рек сохранялся режим глубокой летней межени. Из-за недостаточного количества осадков снизился и уровень питьевой воды.

«С 26 июля пересохла река Кача возле села Суворово (3 августа – река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа – река Черная выше Черноречинского водохранилища, 18 августа – река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа (впервые за всю историю наблюдений) река Тонас, что является правым притоком реки Биюк-Карасу», – говорится в сообщении.

В регионе, где протекает Кача, недалеко от Севастополя, базируются корабельные флоты РФ. В то же время на аэродроме в Каче базируются российские истребители Су-24М и Су-24МР, Ан-26, а также вертолеты Ка-27.

Другой аэродром российских войск тоже расположен в Нахимовском районе - Бельбек. На аэродроме дислоцирован 38-й истребительный авиационный полк ВВС России.

Также сообщается, что поступление воды в водохранилища Партизанское и Черноречинское прекратилось, а в другие оно было незначительным.

Новые разговоры о возобновлении поставок вод в Крым

Кравчук в интервью "UA: Украинское радио" допустил, что поставки воды для жителей оккупированного Россией Крыма можно восстановить в случае возникновения гуманитарной катастрофы. "Согласно международному праву, страна, которая захватила территорию, - оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым, и водой в том числе. Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг произойдет какая - то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем", - подчеркнул Кравчук.

Кравчук отметил, что не знает, как именно можно сделать, чтобы вода попадала именно к жителям Крыма, а не на военные базы и предприятия. "Еще вопрос не решен, и я, честно говоря, не являюсь специалистом в этих вопросах", - сказал Кравчук.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что нет никаких шансов в Верховной Раде принять решение о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

В СНБО, комментируя проблему с водой в Крыму отметили, что не существует никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

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Автор: Яна Ставская