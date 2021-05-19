Утка с утятами прилетели в бассейн из местного водоема.

Во Львове в бассейне спорткомплекса на улице Клепаривской, заметили утку с утятами.

Об этом в соцсети сообщил местный житель Вадим Грицечко.

"Первые посетители бассейна после замены воды. Заценили, сказали водичка супер и полетели дальше", - написал мужчина.

В администрации бассейна сообщили, что утки могли прилететь к ним с озера, которое расположено рядом. Они вернули утку с утятами обратно в водоем, в котором те обитали.

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Автор: Ирина Погорелая