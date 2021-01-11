В Житомире детеныш косули гулял по городу. Его заметила прохожая, спешившая на работу. Испуганное животное пошло за ней прямо в рабочий кабинет.
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Оставить на дороге животное женщина боялась, потому что на него могли напасть собаки или сбить машина.
Уже в офисе начали искать, куда бы пристроить косулю. В конце концов, егерь Юрий Нетребенко поселил ее временно в вольере возле своего дома.
«Косуля не боится людей, ее можно даже погладить. Егерь предполагает, что животное до сих пор жило у кого-то во дворе», - говорится в сюжете.
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