Животное приютил местный егерь.

В Житомире детеныш косули гулял по городу. Его заметила прохожая, спешившая на работу. Испуганное животное пошло за ней прямо в рабочий кабинет.

Читайте такжеВ заповеднике "Аскания-Нова" вымерли более 180 краснокнижных журавлей, полиция начала расследованиеОб этом говорится в сюжете ТСН.

Оставить на дороге животное женщина боялась, потому что на него могли напасть собаки или сбить машина.

Уже в офисе начали искать, куда бы пристроить косулю. В конце концов, егерь Юрий Нетребенко поселил ее временно в вольере возле своего дома.

«Косуля не боится людей, ее можно даже погладить. Егерь предполагает, что животное до сих пор жило у кого-то во дворе», - говорится в сюжете.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН