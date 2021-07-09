Огромное количество погибших жуков становится пищей для животных.

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) обнаружено почти 2 млн погибших божьих коровок.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник заповедника Иван Русев.

По его словам, сотни тысяч жуков, которые смогли долететь через лиманы к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах, степных участках нацпарка и в камышах.

«Они мигрировали через лиманы в поисках тли – основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье «Тузловских лиманов» насчитано почти 2 млн этих погибших ярко окрашенных жуков. Им не повезло», - написал ученый.

Читайте такжеОблепляют ноги: пляжи Одессы "атаковали" жуки (видео)Он добавил, что огромное количество погибших жуков становится пищей для других животных, в частности, для бокоплавов (вид раков), которых очень много в соленых лиманах.

Как отметил Русев, «солнышко» (божья коровка семиточечная) – самый распространенный вид семейства божьих коровок (Coccinellidae) из отряда жесткокрылых. Жук полезен для сельского хозяйства, так как его личинки и взрослые особи активно поедают тлей и других вредных насекомых.

Русев пояснил массовое скопление «солнышек».

«Когда тлей становятся мало, они вынуждены мигрировать в поисках пищи. В этом случае можно увидеть огромные скопления этих насекомых, которые настолько голодны, что начинают кусать все, что попадается им на пути», - рассказал он.

По информации эколога, в сезон от одного до трех месяцев (весной и ранним летом) божья коровка откладывает от 200 до 1 тыс. яиц, длиной 0,8-1,2 мм. Личинка за 10-30 дней вырастает до 4-8 мм в длину. Взрослое «солнышко» при жизни съедает примерно несколько тысяч тлей.

Справка УНИАН: «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая