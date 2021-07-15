В заповеднике Нового Орлеана в США показали, как готовят птенцов журавля к самостоятельной жизни.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
7 птенцов американского журавля планируют выпустить на волю уже в конце года. Сейчас птиц обучают базовому поведению, которое поможет им выжить в условиях дикой природы.
Работники заповедника взяли на себя функцию родителей крылатых младенцев. Специалисты учат детенышей находить и собирать пищу с помощью белых балахонов и макета головы журавля, чтобы те не пугались и повторяли действия "взрослых".
Американский журавль является исчезающим видом на территории США. Сейчас насчитывается около 800 птиц. В Северной Америке и Канаде их популяцию пытаются увеличить.
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