7 птенцов американского журавля планируют выпустить на волю уже в конце года.

В заповеднике Нового Орлеана в США показали, как готовят птенцов журавля к самостоятельной жизни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

7 птенцов американского журавля планируют выпустить на волю уже в конце года. Сейчас птиц обучают базовому поведению, которое поможет им выжить в условиях дикой природы.

Работники заповедника взяли на себя функцию родителей крылатых младенцев. Специалисты учат детенышей находить и собирать пищу с помощью белых балахонов и макета головы журавля, чтобы те не пугались и повторяли действия "взрослых".

Американский журавль является исчезающим видом на территории США. Сейчас насчитывается около 800 птиц. В Северной Америке и Канаде их популяцию пытаются увеличить.

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Автор: Иван Бойко