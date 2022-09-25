На юге региона водоемы из-за несовершенной эксплуатации и изменения климата нуждаются в обновлении.

В Одесской области рассмотрят возможность наполнить водой озеро Ялпуг и отремонтируют шлюзы в водоемах.

Об этом сообщил на брифинге начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, сегодня он посетил Измаильский район, где провел совещание по решению проблемных вопросов состояния водоемов и водохранилищ.

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"Дал поручение рассмотреть варианты наполнения водой озера Ялпуг. Также запланировано восстановление и ремонт шлюзов в водоемах Сафьяновской общины для поддержания надлежащего уровня воды в придунайских озерах", - сказал начальник ОВА.

Также в пгт Вилково Марченко совместно с руководством Измаильского района и местной общины обсудили пути решения проблемы углубления Белгородского канала.

Как пояснил глава ОВА, в Одесской области насчитывается 45 озер, в том числе 8 пресноводных Придунайских озер: Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Сасык, Кагул, Картал, Сафьяны, которые по площади являются крупнейшими по сравнению с другими водоемами области.

Он отметил, что все эти водоемы и водотоки к ним из реки Дунай подверглись значительному негативному влиянию в предыдущие годы из-за несовершенного управления и эксплуатации, изменения климата.

"Существующая система противопаводковой защиты на украинском участке нижнего Дуная - это защитные дамбы общей протяженностью 225 км и 13 основных шлюзов-регуляторов. Каналы эксплуатируются более 60 лет, заилены и заросли растительностью, требуют расчистки. В аварийном состоянии защитная дамба на Дунае, что создает угрозу питьевому водозабору Измаила", - сказал Марченко.

Он напомнил, что природно-климатические условия юга Одесщины значительно влияют на количество и качество воды в указанных водоемах Придунавья. Вода из них используется для нужд фермерских хозяйств и населения региона, в том числе для орошения и питьевого водоснабжения. Также водоемы используются для ведения рыбного хозяйства и рекреационных целей.

Катастрофа в "Тузловских лиманах"

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области катастрофически пересыхают уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

Известно, что с 24 февраля 2022 года, оккупанты минировали и загрязняли Черное море, убивали сонарами дельфинов. Но на фоне войны в конце лета также высохли и озера академика Ювеналия Зайцева.

Кроме военных действий, одной из причин отсутствия водообмена, является и тот факт, что рыбакам не дали разрешения открыть прорву.

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