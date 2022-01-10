В преддверии новогодних праздников пострадали миллионы хвойных в результате незаконной вырубки.

Во Всемирном фонде дикой природы отмечают одну из главных экологических проблем Украины - незаконную вырубку лесов.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

На эту проблему обращают внимание и украинские экологи: из-за подорожания энергоресурсов для отопления стали вырубать больше деревьев. А накануне новогодних праздников – миллионы хвойных.

Читайте также"Больно на это смотреть": в сети показали на видео "кладбище елок" в КиевеТатьяна Лампика, экологический аудитор и эксперт по экологическим вопросам, рассказывает, что активно незаконно вырубают лесополосы в селах, леса в Карпатах. Также идет уничтожение леса для промышленных нужд.

Как говорится в сюжете, уровень лесистости Украины очень низкий – 11-12%, а в странах Европы этот показатель может достигать 40%.

По словам специалистов, в Украине не предпринимают реальные шаги для решения проблемы незаконной вырубки лесов.