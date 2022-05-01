В честь этого радостного события руководство зоопарка объявило день Львов.

Рашисти, пытаясь захватить Харьковщину, с первых дней масштабной войны начали обстрелы гражданских объектов. Не повезло и "Фельдман Экопарку", где содержалось немало экзотических животных, в том числе и пара белых львов.

Проведя под обстрелами целый месяц, пару хищников удалось эвакуировать в Одесский зоопарк. За две недели животные адаптировались и вышли к публике, пишет "Суспільне". Более того, в честь этого радостного события руководство зоопарка объявило о Дне Львов (30 апреля).

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что львы продолжают проходить реабилитацию после жизни под обстрелами. Обоим животным дальше новые имена. Теперь они – Муфаса и Нола.

Физически хищники в норме, впрочем, им необходимо принимать успокоительные лекарства.

Директор зоопарка добавил, что эти львы провели почти всю жизнь в вольере, глядя на людей. Поэтому они воспринимают публику, как успокоительное.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму массово гибнут птицы из-за сброшенных россиянами в море отравляющих веществ. Внезапная гибель морских птиц замечена в бухте Круглая (Омега).

В то же время в Черном море из-за оккупантов гибнут дельфины – их "ослепляют" вражеские гидролокаторы. Кроме этого, мертвых дельфинов или быстро съедают хищники, или же их останки просто засыпает песком или снова забирает море.

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