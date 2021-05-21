В Китае создали школу для маленьких панд / скриншот
В китайском центре разведения маленьких панд показали, как малыши тренируют навыки выживания в дикой природе.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В провинции Шэньси обитает особый вид панд, которые отличаются округлой мордочкой и телом.
Четверо родившихся в 2020 году пандят находятся под пристальным наблюдением работников: они тренируются покорять деревья на территории центра и играть на площадке.
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