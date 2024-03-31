Хорошее настроение посетителям обеспечивают Патрик и Тиса.

В Киевском зоопарке сложился дуэт двух сиамангов: приматы Патрик и Тиса поют песни, радуясь первому потеплению и солнышку.

Насладиться уникальными звуками животных можно уже в эти выходные. Зоопарк приглашает украинцев провести досуг и обеспечить себе настроение, созерцая гимнастические трюки парочки.

Неофициальное представление разворачивается на площади две тысячи квадратных метров, подчеркивают работники.

"Оживает весенняя природа и наши сиаманги Патрик и Тиса начинают свои сногсшибательные тренировки на свежем воздухе. В их распоряжение канаты и шесты, лестницы и платформы, а также деревья, кусты, трава, камни и водоемы", - интригуют посетителей.

Отдельное внимание зоопарк уделил вокальным способностям сиамангов. Их пение зафиксировали на видео:

Учреждение отмечает, что Патрик и Тиса - не просто сожители одного вольера. Это влюбленная пара, которая больше всего радуется совместным пикникам и перекусам личинками зофобаса.

Рацион этого вида приматов разнообразен, их кормят овощами, фруктами, зеленью, злаковыми хлебцами, компотами, семенами и даже вареными яйцами. Однако длиннорукие спортсмены больше всего любят жучков.

В Киевском зоопарке живет единственная горилла Украины

Как известно, зоозащитники Киевского зоопарка также занимаются гориллой Тони - единственным приматом этого вида, который живет в Украине. Летом 2023 года Тони отпраздновал свои именины. Важности горилле придает не только возраст в 49 лет, но и почетный статус одной из старейших горилл Европы.

Три года назад Тони имел проблемы с желудочно-кишечным трактом, но сейчас с ним все хорошо - дедушка сидит на диете без мяса и лакомств.

В августе Тони должен праздновать свой юбилей. Возможно, Киевский зоопарк в честь события вновь порадует нас контентом с гориллой.

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