Исследователи использовали спутниковые данные для анализа распределения трупов относительно водопоев.

Более 350 слонов, погибших при загадочных обстоятельствах, вероятно, пили токсичную воду, согласно новой статье, которая предупреждает о "тревожной тенденции" в отравлении, вызванном климатом.

Слоны всех возрастов ходили кругами, прежде чем упасть и умереть. Туши были впервые замечены на северо-востоке Ботсваны в мае и июне 2020 года, и было выдвинуто множество теорий о причине смерти, включая отравление цианидом или неизвестную болезнь, пишет The Guardian.

По словам ведущего исследователя Давиде Ломео, аспиранта по географии в Королевском колледже Лондона, этот инцидент стал крупнейшей задокументированной гибелью слонов, причина которой неизвестна.

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Теперь новая статья, опубликованная в журнале Science of the Total Environment, предполагает, что слоны были отравлены водой, содержащей токсичные цветки сине-зеленых водорослей, или цианобактерий. Климатический кризис увеличивает интенсивность и серьезность вредоносного цветения водорослей.

Исследователи использовали спутниковые данные для анализа распределения трупов относительно водопоев. Команда считает, что слоны обычно проходили чуть более 100 км от водопоев и умирали в течение 88 часов после питья. Всего они обследовали 3000 водопоев и обнаружили, что те, в которых в 2020 году наблюдалось повышенное цветение цианобактерий, имели высокую концентрацию трупов.

"У них нет выбора, кроме как пить из них", - сказал Ломео.

Возможно, другие животные погибли от питья из водопоев, но тела могли не быть обнаружены во время аэрофотосъемки, а более мелкие трупы могли быть уже забраны хищниками.

Исследователи заявили:

"В глобальном масштабе это событие подчеркивает тревожную тенденцию внезапных заболеваний, вызванных климатом".

Доктор Ниалл Макканн, который не принимал участия в исследовании и является директором по охране природы в британской благотворительной организации National Park Rescue, сказал: "Это исследование дает убедительное объяснение массовой гибели слонов, которая потрясла мир в 2020 году. Оно дополняет растущий массив доказательств того, что изменение климата может иметь ряд смертельных последствий для дикой природы (а также домашнего скота и людей), от радикального изменения доступности воды до создания условий для размножения вредных бактерий и водорослей и подавления популяций животных".

Ученые заявили, что исследование подчеркивает необходимость контроля качества воды.

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