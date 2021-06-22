Пол дельфиненка ветеринары уже знают.

В Харьковском дельфинариуме - новый житель. Там на свет появился детеныш дельфина.

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У детеныша дельфина хороший аппетит, но пока он питается лишь молоком. Первую рыбу попробует через несколько месяцев.

Пол дельфиненка ветеринары уже знают. Но эту информацию держат в тайне. Ведь дельфинарий планирует объявить конкурс: кто угадает пол детеныша и предложит лучшее имя - получит приз.

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Автор: Ольга Робейко