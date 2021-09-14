В городах в отдельных районах будут действовать специальные правила для авто.

Власти Дании пришли к соглашению по некоторым климатическим вопросам. В городах планируют создать так называемые "зоны нулевых выбросов".

Об этом сообщает dr.dk.

Местные власти смогут определить зоны в городах, куда будет запрещен въезд автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. При этом будет определен ряд "легитимных причин", по которым все же такие авто смогут въехать на эту территорию.

Кроме того, в городах могут ужесточить требования к авто. Например, в отдельных зонах планируют ввести запрет для авто на дизеле без фильтра, который бы улавливал мелкодисперсные частицы.

Читайте такжеВ Исландии открыли крупнейший в мире завод по поглощению углекислого газаТакже местным жителям могут запретить использовать камины и печи на дровах, если в указанном районе есть более экологичные варианты сырья для отопления.

Таким образом, власти планируют бороться с климатическими изменениями и загрязнением воздуха.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Ирландии выступили с похожей инициативой. В стране планируют запретить продавать загрязняющие виды твердого топлива. Новые правила вступят в силу к сентябрю 2022 года.

В стране разрешат продавать топливо, которое выделяет менее 10 граммов дыма в час при сжигании, в том числе и промышленное твердое топливо, и торфяные брикеты. Уже к 2025 году этот показатель снизят до 5 граммов.

Автор: Анастасия Горбачева