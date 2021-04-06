Один из детенышей этого сезона уже умер после столкновения с судном.

В 2020-2021 годах вымирающие северные гладкие киты произвели на свет 17 детенышей. Это лучший результат с 2015 года.

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Несмотря на хороший результат, гибель китов от столкновений с судами и в рыболовных снастях превышает рождаемость. Один из детенышей этого сезона уже умер после столкновения с судном.

Северные гладкие киты относятся к числу самых редких морских млекопитающих. Они обитали по всей Северной Атлантике, но в эпоху китобойного промысла были почти полностью истреблены.

Мораторий на добычу китов позволил им восстановить популяцию до примерно 500 особей. Однако новорожденные детеныши не могут компенсировать убыль популяции.

В результате численность северных гладких китов сократилась до примерно 360 особей. Вид получил статус находящегося на грани полного исчезновения. Биологи считают, что он может вымереть в течение ста лет.

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Автор: Людмила Жерновская