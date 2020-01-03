В Австралии около полумиллиарда животных погибли от лесных пожаров

Больше всех от лесных пожаров пострадали коалы и кенгуру.

Около полумиллиарда животных погибло из-за лесных пожаров.

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Об этом со ссылкой на ученых сообщает The Straits Times.

Около полумиллиарда животных в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, возможно, погибли в результате лесных пожаров с сентября - и это число может возрасти.

Как сообщается, исследования, проведенные Крисом Дикманом из Сиднейского университета, показали, что многие из примерно 480 миллионов пострадавших млекопитающих, птиц и рептилий были прямо убиты в результате пожаров или косвенно из-за потери среды обитания.

«Исследование показывает, что на выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников — лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению популяций», - сообщил исследователь.

По данным издания, больше всех пострадали коалы и кенгуру. Так популяция коал в регионе стала меньше примерно на треть.

Напомним, в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обострилась ситуация с лесными пожарами.