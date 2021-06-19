Прогнозы экологов по этим животных пессимистические.

Сумчатых медведей, проживающих на восточном побережье Австралии, планируют поместить в список животных, которым грозит вымирание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам министра окружающей среды Австралии, такое решение мотивировано влиянием мощных лесных пожаров 2019 и 2020.

В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд пожары унесли жизни трети популяции коал.

Читайте такжеПауки облепили паутиной окрестности австралийского штата (фото, видео)Прогнозы экологов по этим животных пессимистические - коалы также страдают от инфекций и вырубки лесов, и к 2050 году в регионе могут вообще исчезнуть.

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Автор: Катерина Шварц