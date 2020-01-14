В некоторых регионах Австралии коал хотят признать животными, которые находятся на грани исчезновения

Больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и на юго-востоке Квинсленда.

В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.

Об этом передает Громадське со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Министер охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила «чрезвычайный удар» из-за пожаров.

Больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.

Читайте такжеПожары в Австралии: загрязнение в Мельбурне поспело опасного уровня

Министер напомнила, что правительство Австралии планирует выделить $50 млн на помощь по спасению и защите дикой природы после масштабных пожаров.

Она пояснила, что $25 млн передадут зоопаркам, больницам и национальным заповедникам. Лей добавила, что для того, чтобы восстановить популяцию коал в некоторых регионах придется их повторно заселять.

Другие $25 млн будут под управлением уполномоченного по видам вымирающих, Салли Футбол. Она будет координировать консультации с экспертами для долгосрочного восстановления флоры и фауны.

Планирование долгосрочного восстановления популяции животных начнется по составлению карт пострадавших районов, доставки еды для животных, выживших и планирования действий для защиты от хищников. Недавно с вертолетов сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных.

По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэн, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров.

Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет.

19 декабря из-за масштабных лесных пожаров власти Австралии объявили чрезвычайное положение минимум на неделю. В частности, чрезвычайное положение объявили в крупнейшем городе страны — Сиднее — и штате Новый Южный Уэльс.

Из-за ядовитых испарений врачи говорят о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения. За последние недели в больницах резко выросло число пациентов с проблемами в дыхательных путях.

По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и почти полмиллиарда животных.

Соседние страны — Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея и Вануату — предложили помощь правительству Австралии в преодолении стихийного бедствия.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей для борьбы с пожарами.