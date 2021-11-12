Каждый неравнодушный может поспособствовать тому, чтобы загрязнители природы были наказаны законным путем.

В Харькове нашли действенный способ борьбы с теми, кто загрязняет природу. Активист создал чат-бот "Эко-патруль" для фотографирования людей, которые выбрасывают мусор в запрещенных местах. Нарушителей потом находит полиция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Артем Приходько, создавший чат-бот, рассказал о первых результатах работы "Эко-копа". Так, полиция уже оштрафовала на 350 гривень мужчину, который выбрасывал мусор на окраине Харькова. Прохожий сфотографировал нарушителя, после чего администратор чат-бота передал информацию в полицию. Копы нашли мужчину по номерам его микроавтобуса, он не отрицал своей вины.

Чат-бот запустили всего неделю назад, однако люди уже начали пользоваться приложением и жаловаться на тех, кто выбрасывает мусор в запрещенных местах. В первый день "Эко-патруль" установило 200 жителей Харькова, ежедневно пользователей становится все больше.

Как пользоваться чат-ботом:

Жители Харькова, которые увидели людей-нарушителей, могут сфотографировать, как они выбрасывают мусор. Фото должно быть четким, его нельзя "фотошопить". Говорить "улыбнитесь, вас снимают" необязательно - нарушитель сам впоследствии узнает об импровизированном фотосете.

К снимку нужно добавить описание инцидента, информацию о нарушителе или номерные знаки его транспорта, а также геолокацию, где находится мусор.

Читайте такжеВ Индии верующие купаются в реке, наводненной жуткой ядовитой пеной (фоторепортаж, видео)Администратор чат-бота проверяет полученные фото и обращается в полицию, ведь жалобу должен писать конкретный человек. После этого копы также проверяют снимки на правдивость и ищут нарушителей, которые загрязняют природу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине увеличили штрафы за выгул собак без намордников и откат убирать за ними экскрементов. В случае причинения вреда здоровью человека животное могут конфисковать.

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Автор: Полина Кузенко