Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Сейчас распространение огня и угрозы для людей на нефтебазе "КЛО" под Васильковом, которая горит, нет.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крачки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении спасателей.

Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут выведены на тушение огня после окончания обстрелов.

Кроме того, создан резерв из Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

Ранее стало известно, что захватчики нанесли удар по нефтебазе возле Василькова на Киевщине. Дым и вредные вещества от пожара могли пойти в любую сторону, поэтому граждан призвали закрывать окна.

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