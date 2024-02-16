Из-за масштабной утечки нефтепродуктов произошло их попадание в реку Немышля, которая протекает по территории г. Харькова и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды.

Специалисты пытаются остановить загрязнение экосистемы, вызванное вражеским ударом по нефтебазе в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Там напомнили, что 9 февраля около 22:50 государство-агрессор нанесло удары тремя беспилотниками по Харькову. Тогда из-за попадания БПЛА в нефтебазу в Немышлянском районе произошла утечка и возгорание топлива, из-за чего погибли 7 человек, среди них трое детей. Но российская атака повлекла последствия и для окружающей среды.

"Из-за попадания беспилотника на территорию нефтебазы повреждено оборудование и емкости для хранения нефтепродуктов. Ориентировочно, на тот момент в резервуарах находилось около 3,8 тыс тонн бензина и дизтоплива. Из-за длительной утечки нефтепродуктов произошло их попадание в реку Немышля, которая протекает по территории г. Харькова и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды", - информируют в прокуратуре.

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Сейчас сотрудники Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры во взаимодействии с другими специалистами работают над установлением масштабов этого экоцида - проведен осмотр территории, загрязненной вследствие разлива и горения нефтепродуктов, отобраны пробы образцов почв для проведения лабораторных исследований. Также проводится обследование рек Немышля, Харьков, Лопань и Уды.

"После получения результатов лабораторных исследований проб воды, почв и образцов нефтепродуктов будет определен размер убытков, причиненных загрязнением почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод, а также назначена инженерно-экологическая, экономическая экспертизы, а также экспертиза безопасности жизнедеятельности", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас же для локализации нефтяных разливов установлены заградительные боны, а также проводится обработка загрязненных водных поверхностей сорбентами, которые поглощают и обезвреживают действие нефтепродуктов.

Атака по Харькову 9 февраля

Как сообщал УНИАН, ночью 9 февраля российские оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В частности, вражеские "Шахеды" попали по хранилищу нефтепродуктов, в результате чего произошел разлив горючего, которое потом вспыхнуло. Загорелись 15 частных жилых домов рядом. Впоследствии стало известно, что они сгорели дотла.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли семь человек, трое из которых – дети: 7, 4 года и ребенок около 6 месяцев.

В результате этой атаки в окружающую среду вылилось около 3 тысяч тонн нефтепродуктов. В связи с этим, были отобраны пробы воды на девяти объектах Харькова и области, а именно в реке Уды. В ОВА заверили, что специалисты уже разработали алгоритм действий по препятствованию продвижению вредных веществ по реке, которая впадает в Северский Донец. Отмечалось, что, по результатам предыдущих исследований, нефтепродукты не попали в источники с питьевой водой.

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