У юго-восточного побережья США заметили четырнадцать северных гладких китят в сопровождении матерей.
Читайте такжеВ Новой Зеландии умерла уникальная белая птица кивиОб этом пишет The Guardian.
В связи с этим сезон размножения 2020-2021 года для них называют самым удачным за последнее время.
Вместе с тем специалисты отмечают, что одного периода размножения недостаточно для компенсации потерь этого крайне редкого вида от запутывания в рыболовных снастях и гибели под винтами судов.
«Мы убиваем китов гораздо быстрее, чем они могут воспроизводить потомство. Если мы не предпримем быстрых шагов по устранению этих угроз, у нас не хватит времени, чтобы спасти этот вид от исчезновения», – отметили в правозащитной группе «Защитники дикой природы».
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