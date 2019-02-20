Активисты в 2018 году собрали на переработку более 200 тонн мусора

В частности было собрано более 100 тонн стекла и более 10 тонн одежды и обуви.

Активисты общественной организации «Украина без мусора» отчитались, что в 2018 году собрали и передали на переработку более 200 тонн мусора.

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«Собрали ценные вторичные ресурсы и передали на переработку: 96 тонн бумаги, 108 тонн стекла, 48 тонн различных пластиков, до 10 тонн металлической тары. Одежды и обуви – свыше 10 тонн, свыше 3 тонн батареек», – рассказали активисты, передает радио Свобода.

Вместе с тем в организации рассказали, что за год им удалось привлечь 3,1 ммлн грн, при этом расходы составили почти 4,2 млн грн.