Волонтеры спасают одесские катакомбы от мусора (видео)

Больше всего мусора в местах обвалов, поскольку местные жители сразу забрасывают образовавшиеся ямы строительными отходами.

Волонтеры спасают одесские катакомбы от мусора и разрушений. Они уже вычистили десятки километров каменных лабиринтов, а в самых опасных уголках установили подпорные стены, чтобы не происходило провалов, говорится в сюжете ТСН.

Больше всего мусора в местах обвалов, поскольку местные жители сразу забрасывают образовавшиеся ямы строительными отходами. После дождя вода разносит мусор на сотни метров по подземным коридорам.

Чтобы такого не случалось, волонтеры строят заграждения, изолируя таким образом мусор.

После работ экологи расслабляются в подземном озере.

Как сообщал УНИАН, после новогодних празднований в центре Киева коммунальщики собрали более 100 тонн мусора.