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Уже не пугливый котенок: тигр Елисей в Харьковском зоопарке празднует 4-летие (фото)

15:24, 16 мая 2020
Экология
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Сейчас этот котенок весит более 170 кг / facebook.com/zookharkov

Фотографии с мужественным Елисеем опубликованы на странице зоопарка в Facebook.

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Елисей прибыл в зоопарк еще 7-месячным тигренком в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

«Сейчас он уже не пугливый котенок, а величественный тигр. Когда к вольеру приближается человек, это очень заинтересовывает нашего любимца. Но если раньше Елисей осторожно рассматривал гостя, то сейчас всем своим видом демонстрирует, что он здесь хозяин», – отметили в заведении.

facebook.com/zookharkov

За время пребывания в Харьковском зоопарке вес Елисея увеличился почти в 6 раз и составляет примерно 170 кг.

Как сообщал УНИАН, погоня тигра за редким красным волком в индийском штате Карнатака попала на видео.

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