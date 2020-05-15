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Погоня тигра за редким красным волком в Индии попала на видео

20:32, 15 мая 2020
Экология
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 Скриншот из видео

На видео с погоней обратило внимание издание NDTV.

Примечательно, что волк пытался отпугнуть тигра криком, что для него не характерно.

«Никогда не слышал крик испуганного волка в лесах, так как они сами - хищники», - написал один из фотографов дикой природы.

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По словам офицера Индийской лесной службы Сусанта Нанда, такое поведение волка связано с тем, что он пытался отпугнуть тигра, так как неподалеку находились его щенки.

«Он выглядит паникующим. Крик очень странный и редкий. Тигр, похоже, не собирается отпускать его», - написал один из пользователей в комментариях.

«Интересное видео. Всегда считал, что красный волк - стайное животное, поэтому странно видеть одиночную особь», - отметил другой.

Красные волки обычно общаются друг с другом при помощи пугающего свиста. Эти животные используют различные звуки, включая кудахтанье и высокочастотные крики, которыми не пользуется больше никто из семейства псовых.

Как сообщал УНИАН, дикий волк съел домашнего кенгуру на северо-востоке Бельгии. Специалисты утверждают, что хищник пересек немецкую границу, и делает это не впервые.

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