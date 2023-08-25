Индонезия ожидает увеличения риска лесных пожаров и угроз для запасов чистой воды.

Два из немногих в мире тропических ледников в Индонезии – пирамида Карстенса высотой 4884 метра и фирн Ист Нортволл, высота которого 4700 метров – тают и могут исчезнуть к 2026 году или раньше, пишет The Guardian.

Геофизическое агентство страны заявило, что Тихоокеанское погодное явление Эль-Ниньо может сделать сухой сезон этого года самым суровым за последние 4 года. Индонезия, где расположена треть мировых тропических лесов, ожидает увеличения риска лесных пожаров и угроз для запасов чистой воды. А один из исследователей климата даже предупредил, что это может поставить под угрозу 12000-летние тропические ледники.

"Ледники могут исчезнуть к 2026 году или даже быстрее, а Эль-Ниньо может ускорить процесс таяния", – сказал Дональди Пермана, имея в виду так называемые "ледники вечности".

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По словам Дональди, за последние несколько лет ледники значительно истончились, сократившись с 32 метров до 8 метров с 2010 по 2021 год. Их общая ширина упала с 2,4 км (в 2000 году) до 230 метров (в 2022 году).

Уже практически невозможно предотвратить таяние, однако исчезновение ледников может нарушить региональную экосистему и спровоцировать повышение глобального уровня моря в течение десяти лет.

"Теперь мы можем задокументировать исчезновение ледников. По крайней мере, мы можем сказать будущим поколениям, что у нас были ледники", – добавил Дональди.

Экологические инициативы Индонезии - это надо знать

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером угля. В то же время страна стремится достичь нулевых выбросов к 2060 году. Пока на угольную электроэнергию в стране проходится более половины ее энергоснабжения.

В прошлом году Индонезия заявила об амбициозном плане – к 2030 году сократить выбросы на 31,89% (самостоятельно) или на 43,2% (при международной поддержке).

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