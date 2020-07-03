Стоп пластик: 3 июля отмечается День отказа от полиэтилена (видео)

По данным ООН, ежегодно в мире используется 5 трлн полиэтиленовых пакетов.

3 июля во всем мире считается Днем отказа от полиэтилена.

В этот день во многих странах люди отказываются от пакетов, заменяя их на экосумки, бумажные пакеты или авоськи. Сделать экосумку очень легко самостоятельно. Много выкроек можно найти в сети. Для сумки пригодится любая ткань; лен или хлопок, конечно, будут лучшим вариантом. Однако можно использовать и старую джинсовку. После сшивание частей сумки можно разрисовать ее самостоятельно при помощи акриловой краски для тканей. Такая сумка станет оригинальной альтернативой полиэтиленовым пакетам.

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В Украине также решили присоединиться к инициативе, устроив акцию «Пакетам торба!». Ее проводят ежегодно в разных регионах страны.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 трлн полиэтиленовых пакетов. При этом ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластика. Каждый выброшенный пакет исчезнет с планеты лишь через 100-200 лет.

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