Антарктике людям нельзя приближаться к животным, но наоборот это правило не работает.

В Антарктике пингвины почти не боятся людей и даже проявляют к ним интерес. Увидев украинского полярника, птицы подошли к нему и заинтересованно рассматривали.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины, в Антарктике людям нельзя приближаться к животным, но наоборот это правило не работает. То есть, сами жители этой части земного шара могут приближаться к людям, когда захотят. Ученые обращают внимание, что особенно это касается многочисленных соседей украинских полярников - субантарктических пингвинов.

"В основном они не боятся людей и порой сами проявляют к ним интерес. Поэтому если присесть на камушке где-то рядом с океаном и погрузиться в мысли, то можно не заметить, как рядом появится немало пингвинов", - рассказали ученые.

Говорится, что именно так получилось у озонометриста 29-й УАЭ Сергея Якущенко на мысе Пингвин-Пойнт острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский". Там стая черно-белых птиц двинулась в его сторону и заинтересованно разглядывала. Мужчина даже записал видео, на котором зафиксировано, как несколько пингвинов движется прямо на него, останавливается неподалеку и "переговаривается" друг с другом, разглядывая "гостя".

Ученые рассказали, как иногда пингвины даже пытаются попробовать на клюв элементы одежды или экипировки полярника. Например, подергать за шнурки на ботинках. Некоторые пингвины гнездятся достаточно близко к "Академик Вернадский", иногда даже используют для этого ее сооружения. Поэтому за ними украинские полярники могут наблюдать прямо из окон станции.

Пингвины в Антарктике

В середине октября украинские биологи насчитали на острове Галиндез более 3,5 тыс. пингвинов. Недавно там среди субантарктических пингвинов заметили две пары "аделек". Вид Адели легко узнать по красному клюву и белым полосам на висках. Они миниатюрные, имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза. Представители этого вида в основном гнездятся на других островах, а к украинским полярникам, на Галиндез, заходят в гости.

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